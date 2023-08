One Piece, qual è il budget della serie Netflix?

I fan di One Piece non vedono l'ora che arrivi il 31 agosto. Netflix pubblicherà gli episodi della serie live action di Matt Owens e Steven Maeda del manga di Eiichirō Oda. Una serie che gli appassionati aspettano con ansia e qualche preoccupazione, soprattutto legata ai precedenti adattamenti live action di prodotti nipponici.

Ma a quanto ammonta il budget di One Piece? Netflix per l'occasione ha fatto le cose in grande. Per ogni episodio lo streamer ha investito ben 18 milioni di dollari con un budget complessivo che si aggira ai 144 milioni di dollari soltanto per la prima stagione. Una cifra da capogiro e che potrebbe anche rivelarsi un'arma a doppio taglio nel caso lo show non ottenga il successo sperato.



Nella serie live action One Piece, Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita all'arrembaggio in libertà. Luffy decide di partire per un viaggio che si preannuncia epico, alla ricerca di un importante e leggendario tesoro chiamato One Piece, con l'obiettivo di diventare il Re dei Pirati.



Nell'ultimo periodo sono diversi i dettagli che stanno emergendo sulla serie tv in arrivo a fine agosto, come l'iconico look di Nami, uno dei personaggi principali della serie, che indosserà proprio l'outfit per la quale è conosciuta nel manga.



Scoprite perché, secondo noi, Netflix non può assolutamente sbagliare con One Piece.