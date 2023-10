One Piece: ecco qual è l'easter-egg preferito della stagione 1 di Netflix

Sono passati alcuni mesi dal debutto della prima stagione di One Piece, remake in live-action dell'omonimo e celebre manga e anime prodotto da Netflix. Nel corso dei vari episodi che compongono questa prima storia abbiamo visto numerosissimi easter-egg del mondo di One Piece che è davvero esteso, ma uno più di tutti è il preferito degli autori.

Come i fan, anche il co-showrunner Matt Owens è pienamente consapevole della miriade di easter-egg inseriti nel corso degli episodi. Parlando proprio con i fan per brindare alla seconda stagione di One Piece su Netflix, ora in lavorazione, nell'ambito di un botta e risposta su Reddit, Owens ha rivelato che i suoi Easter Eggs preferiti, inseriti nella prima stagione, sono tutti i poster delle taglie che si vedono sullo sfondo. Ricchi di informazioni su grandi rivelazioni per i personaggi del futuro, ce ne erano anche alcuni che sono stati omessi per essere poi mostrati nella prossima stagione.

"Gli easter-egg sono stati una parte molto divertente! Mi è piaciuto molto parlare con i diversi dipartimenti per piazzarne il più possibile. Il mio preferito sono probabilmente i manifesti delle taglie che riempiono il mondo", ha spiegato Owens.

"Ho preso in considerazione i pirati che sappiamo che erano attivi in quel periodo della storia e quali sarebbero state le loro taglie. Aiutano a vendere altri pirati ai nuovi arrivati e sono dettagli divertenti per i fan che sanno già chi sono. Non tutti quelli che abbiamo realizzato sono stati mostrati sullo schermo [quindi] tenetevi pronti per la prossima stagione!".

I poster delle taglie sono una questione importante in One Piece nel suo complesso, in quanto è la cosa più vicina a un sistema di classifiche di potere per i fan della serie di Eiichiro Oda, e questa idea si è concretizzata quando, alla fine della Stagione 1, è stato rivelato che Luffy ha ottenuto il poster della sua taglia. Il fatto che la sua taglia sia la più alta di East Blue, mentre lui e i Cappelli di Paglia si dirigono verso la Rotta Maggiore, fa presagire il tipo di nemici che incontrerà nella prossima stagione.

Con la seconda stagione all'orizzonte, i fan sono già ansiosi di vedere cosa succederà a Luffy e al resto della combriccola.