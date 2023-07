One Piece, qual è il parere del cast dell'anime sul live-action Netflix?

Il confronto con il materiale originale è un must quando si tratta di trasposizioni in live-action: per un'opera tanto celebre quanto amata come One Piece la cosa sarà praticamente inevitabile, con milioni di fan già in preda al panico all'idea di un prodotto eventualmente non all'altezza. Ma cosa ne pensa chi One Piece l'ha vissuto?

A rispondere a questa domanda ci pensano i pareri dei membri del cast di doppiatori originali dell'anime (che, per inciso, si occuperanno di doppiare la versione giapponese del One Piece di Netflix): "La versione live-action interpretata da Inaki è divertente e affascinante, è un vero spot per Rufy! Sarei felicissimo se gente che non ha mai toccato One Piece ne diventasse fan con il live-action" sono state ad esempio le parole di Mayumi Tanaki, doppiatore del pirata dal cappello di paglia.

Gli fa eco Kazuya Nakai (Zoro): "Sono felice che abbiano scelto me per il doppiaggio, voglio farlo perché è Zoro. Farò del mio meglio per rendere tutto il fascino dello Zoro di Mackenyu", seguito a ruota da Akemi Okamura (Nami): "Dimenticate le avventure che abbiamo vissuto finora e sfidate il mare che si apre davanti a noi con uno spirito tutto nuovo".

Kappei Yamaguchi (Usopp) ci tiene invece a rassicurarci: "Il live-action sarà un po' diverso dal manga e dall'anime, ma il suo spirito è quello di un mondo che tutti vorranno esplorare. Hanno realizzato un live-action di One Piece davvero fantastico!". Basterà a placare gli animi dei più diffidenti? Lo scopriremo solo tra qualche tempo.