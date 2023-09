One Piece, qual è stata la scena più difficile da girare? Parla l'attore di Luffy

One Piece ha ottenuto un successo straordinario su Netflix. In pochissimo tempo ha addirittura superato Mercoledì e Stranger Things diventando il prodotto più visto di sempre. Però, sicuramente non deve esser stato facile girare una serie di questo tipo. A svelarlo è stato il protagonista.

Mentre si pensa già al possibile villain della seconda stagione di One Piece, Iñaki Godoy interprete di Monkey D. Luffy, ha raccontato la sua esperienza nel girare un live action di questa portata. Quando si parla di One Piece ci si riferisce ad un'opera mastodontica che tra manga ed anime a plasmato l'immaginario collettivo delle persone. Questo, ovviamente, ha portato ad altissime aspettative che possono esser state più o meno rispettate. Secondo Godoy, però, la vera difficoltà è stata girare alcune scene ben precise.

Nonostante molti pensino che le scene più complesse da girare siano state quelle subacquee o quelle action, in realtà la risposta dell'attore si è rivelata molto più complessa di così parlando più che di una sfida fisica di una vera e propria lotta emotiva. "Penso che per me la cosa più difficile da filmare... ho avuto questa scena con Koby su un gommone, in cui parliamo di sogni e del fatto che lui vuole diventare un marine. Quella scena in particolare, è stata una delle mie prime scene che ho girato" ha raccontato l'attore. "Era una scena molto importante perché Rufy è incentrato sui sogni. Quindi sapevo che dovevo realizzarla nel modo giusto. Questo è ciò di cui parla il personaggio. E ci sono molte cose che ho fatto all'inizio che ho cambiato. Ho fatto le prove con il mio regista e penso che abbia funzionato piuttosto bene. Ma sicuramente è stato un processo, arrivare a quel punto, oh, tipo, c'è questo lato di Rufy che... è molto gentile e carino. Non è solo una palla di energia. È una palla di energia che ascolta" ha concluso.

Se vi va di sapere qualcosa in più sulla serie, vi consigliamo la nostra recensione del live action di One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!