One Piece, qual è la scena della serie Netflix che Eiichiro Oda ritiene perfetta?

Quanto fedele e quanto distante sarà dal materiale originale il One Piece di Netflix lo scopriremo solo tra poco più di un mese: per oggi non possiamo far altro che affidarci alle parole dei nomi coinvolti nell'operazione e, soprattutto, a quelle di colui che più di chiunque altro dovrebbe rappresentare una garanzia, ovvero Eiichiro Oda.

L'autore dell'amatissimo manga, dopo aver spiegato ai fan la sua scelta di farsi coinvolgere da Netflix nella produzione del suo One-Piece live-action, avrebbe infatti indicato una scena in particolare dell'adattamento come assolutamente perfetta, almeno stando alle parole di Emily Rudd, l'attrice chiamata a interpretare la versione in carne ed ossa di Nami.

Secondo Rudd, il mangaka si riferirebbe alla scena durante la quale una Nami in preda alla disperazione chiede a Rufy di aiutarla durante la saga degli Uomini Pesce (si tratta, dunque, di una potenziale conferma dell'arco narrativo adattato dal One Piece di Netflix, proprio come avevamo ipotizzato qualche tempo fa).

Si tratta, in effetti, di una delle scene chiave della saga che porta allo scontro finale con Arlong: intensa, drammatica, commovente, la sequenza è senz'altro una di quelle da non sbagliare assolutamente. Ci sarà da fidarsi del parere di Eiichiro Oda? Fino a prova contraria noi non possiamo che sperare di sì!