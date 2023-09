One Piece, quando ci sarà l'annuncio ufficiale di Netflix per la Stagione 2?

One Piece verrà rinnovata: a questo punto, fatti i dovuti scongiuri, prendersi la responsabilità di una simile asserzione è compito tutto sommato privo di rischi, visto lo strepitoso successo di pubblico e critica riscosso dall'adattamento live-action targato Netflix. La domanda da porsi, a questo punto, riguarda il quando.

Già, perché mentre proviamo a immaginare quante stagioni serviranno per narrare l'intera storia di One Piece, all'orizzonte non si intravedono novità: da parte di Netflix tutto tace, in maniera forse anche tutto sommato comprensibile, dal momento in cui gli addetti ai lavori della piattaforma saranno presumibilmente impegnati a godersi il momento e gli applausi del pubblico senza avvertire la necessità di affrettare i tempi.

Al momento, comunque, la sensazione è che non passerà molto tempo prima che dalle parti di Netflix arrivi un comunicato ufficiale: i tempi potrebbero essere quelli adottati per Mercoledì, il cui rinnovo fu ufficiale in effetti poco tempo dopo l'uscita della prima stagione. A questo punto dell'anno, d'altronde, eventi come TUDUM o il Comic-Con sono già alle spalle: difficile che Netflix decida di aspettare la prossima occasione del genere per fare il grande passo! Nell'attesa di saperne di più, comunque, ecco quali film di One Piece dovreste recuperare dopo il live-action Netflix.