ONE PIECE, quando dovrebbero iniziare le riprese del live-action Netflix?

Sappiamo ormai da un po' che le riprese del live-action di ONE PIECE sono imminenti, ma quando esattamente dovrebbero partire? Vediamo cosa dice Production Weekly.

Sono passati ormai tre mesi dall'annuncio del cast di ONE PIECE, il live-action delle avventure di Mokey D. Luffy e la sua ciurma in sviluppo per la piattaforma di streaming Netflix, e dagli ultimi aggiornamenti da parte del cast sembrava che le riprese fossero davvero alle porte.

Tuttavia, sebbene gli attori siano ormai da tempo "on location" in Sudafrica, non sembra che per il momento ci sia fretta di cominciare, almeno stando alle informazioni condivise da Production Weekly.

Secondo il sito, infatti, le riprese dovrebbero in realtà partire questa primavera o al più tardi in estate.

Ci sarà ancora tempo dunque per completare i complicati set di cui sicuramente farà uso lo show, visto anche il notevole budget che ONE PIECE avrà a disposizione, e per gli attori di allenarsi e conoscersi meglio, anche se i ragazzi sembrano già perfettamente a loro agio non solo gli uni con gli altri, ma anche nei propri ruoli.

Dopotutto, lo stesso Eiichirō Oda è stato presente in fase di casting, e ha più volte affermato di aver trovato gli interpreti perfetti... Resta solo da vedere quando avremo modo di constatare noi stessi i risultati del duro lavoro di cast e crew sui nostri schermi.

