One Piece, quando inizieranno i lavori sulla stagione 2?

Nel giorno successivo all'annuncio del rinnovo di One Piece l'entusiasmo non può non essere alle stelle: la voglia di saperne di più è comprensibilmente tantissima, ma ora come ora ci toccherà ovviamente pazientare prima che Netflix si decida a dirci qualcosa di concreto sulle tempistiche alle quali dobbiamo metter testa.

Come sempre in questi casi, l'annuncio della seconda stagione (al quale ha preso parte lo stesso Eiichiro Oda, che ci ha anche anticipato l'arrivo dell'attesissimo Chopper in versione live-action) non ha potuto svelarci nulla per quanto riguarda i tempi che saranno necessari a Oda stesso e a tutti gli altri addetti ai lavori per dar vita a questa seconda parte delle avventure di Luffy e soci.

Noi, ovviamente, possiamo comunque fare delle supposizioni che potrebbero chiaramente rivelarsi più o meno esatte: stando a quanto accaduto con altri show di simile portata, è facile immaginare che i lavori sui prossimi episodi di One Piece possano prendere il via durante la prima metà del prossimo anno, ma naturalmente va messo in conto che le cose potrebbero subire rallentamenti a causa del casting (ruoli come quello del già citato Chopper sono ovviamente delicatissimi) e degli scioperi ancora in corso.

I fan, comunque, hanno già le idee chiare e chiedono a gran voce Jamie Lee Curtis nel ruolo di Kureha: saranno accontentati? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Noi, intanto, torniamo a goderci questa meravigliosa prima stagione di One Piece.