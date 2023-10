One Piece: il regista paragona Emily Rudd a Henry Cavill

Dopo i dubbi e le perplessità iniziali, la serie tv live action One Piece targata Netflix ha scaldato e conquistato i cuori di tutti i fan del celeberrimo anime.

La sintonia delle star di One Piece è contagiosa, garantendo un profondo coinvolgimento emotivo tra l’atipica ciurma e gli spettatori, anche coloro che poco conoscevano l’opera originale di Eiichirō Oda.

Il successo dello show affonda le sue radici in un certosino lavoro di scrittura e regia al fine di garantire la giusta dose di fedeltà alla base di partenza e, al tempo stesso, aggiungere sfumature originali mai eccessivamente invadenti.

Naturalmente, gli attori protagonisti hanno giocato un ruolo chiave nell’ottima resa finale del prodotto. Il lavoro di tutti gli interpreti, infatti, è stato ampiamente elogiato da pubblico e critica, ma oggi arriva la “benedizione” definitiva per una dei protagonisti.

Marc Jobst, il regista di One Piece, ha infatti tessuto le lodi di Emily Rudd, il volto di Nami, l’astuta quanto empatica ladra dai capelli rossi. Il suo personaggio, infatti, ha conquistato l’apprezzamento dell’intera opinione pubblica, rimasta colpita dalla sua frizzante interpretazione. Anche il regista della serie, dunque, si è unito al plauso collettivo.

“Ho sempre avuto la sensazione che fosse sempre pronta”, dichiara Jobst a Screenrant. “Questo è il dono più grande che puoi avere come regista: quando hai un attore che, durante una scena con un altro interprete, ascolta ed interviene ma non si intromette mai dicendo ‘Oh, non penso che Luffy lo farebbe’ o magari ‘Sanji non lo farebbe mai’".

Dunque, l’approccio recitativo della Rudd, già fan dell’anime, si è dimostrato ideale per i metodi realizzativi del regista, venendo paragonato addirittura a quello dell’esperto Henry Cavill in The Witcher, diretto dallo stesso Marc Jobst: “Lavorando con Henry […] capisci che i grandi attori lasciano sempre che il loro essere fan non influenzi la loro performance”.

Effettivamente, il lavoro svolto da Emily Rudd ha dato i frutti sperati. “È un bellissimo personaggio, ma ha così tanto profondità nel suo essere”, conclude il regista.

Le ipotesi sull’uscita della seconda stagione di One Piece cominciano a farsi sempre più insistenti e chissà quale rotta prenderà la navigazione di Luffy&co. In attesa di notizie ufficiali, non ci resta che riguardare i primi otto episodi, disponibili solo su Netflix.