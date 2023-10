One Piece, il regista ricorda la prima volta di Inaki Godoy sul set: 'Era Luffy al 100%'

La prima stagione del One Piece di Netflix ha fugato ogni dubbio circa la bontà del casting: i protagonisti della serie sono stati perfettamente azzeccati dal primo all'ultimo, con un occhio di riguardo, ovviamente, per la ciurma di Cappello di Paglia e per Luffy in particolare, come confermano le parole del regista.

Mentre lo showrunner di One Piece si gode il clamoroso successo della prima stagione della serie Netflix, infatti, Marc Jobst ricorda non senza una punta di emozione la prima volta in cui Inaki Godoy si presentò sul set negli abiti di scena, lasciando immediatamente tutti senza parole.

"Fu come se gli interi Studios di Cape Town si fossero silenziati all'improvviso. Era tipo: 'Oh mio Dio, abbiamo la nostra serie qui'. Era al 100% nella parte. E poi ovviamente lui ha quest'energia, questo senso dell'umorismo ed è una persona talmente adorabile. Quando riesci a mettere tutte queste cose in quel costume e sai già la storia che dovrai raccontare ti viene solo da dire tipo: 'Dove sono le macchine da presa? Cominciamo!'" ha ricordato il regista.

E voi, cosa ne dite? Fate parte di coloro che hanno amato sin dal primo momento il Luffy di Inaki Godoy o avete delle riserve? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate le nostre anticipazioni sulla trama della seconda stagione di One Piece.