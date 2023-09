One Piece, il remake di Netflix è ispirato a...Shaolin Soccer!

One Piece è forse destinato a diventare una delle nuove punte di diamante della piattaforma Netflix, vista l'incredibile risposta data alla serie da parte della critica e del pubblico, persino i puristi del manga originale hanno dovuto ammettere l'invidiabile qualità di questa produzione.

Ecco quindi che è interessante constatare che il team dietro la realizzazione della versione live-action di One Piece, si sia ispirato oltre che a Kung Fu Castle ed altri, anche al famoso film cult Shaolin Soccer, dal quale sono state tratte le influenze maggiori.

"Quando ho iniziato non pensavo che questo manga potesse diventare live-action" ha detto Eiichiro Oda al New York Times.

"Ma le cose sono cambiate quando ho visto il film Shaolin Soccer, è stato come se un manga prendesse vita ed allora ho cambiato idea, mi sono accorto così che i tempi erano cambiati e che c'era abbastanza tecnologia per portare One Piece nel mondo reale".

"Quel film è così folle, il calcio che si vede lì è diverso da qualsiasi altra versione si sia mai vista, non sembra nemmeno uno sport da fare sul pianeta terra, ma mentre guardi il film di questo non te ne preoccupi assolutamente".

Successivamente Oda è passato alla ricerca del giusto gruppo di persone in grado di portare in vita le avventure di cappello di paglia sul piccolo schermo, ed ha trovato Netflix.

Voi cosa ne pensate? in attesa di sapere la vostra ecco la nostra recensione di One Piece. Oltretutto, sapevate quali sono i prossimi film in arrivo su Netflix?