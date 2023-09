One Piece rinnovato per la stagione 2: leggete la lettera completa di Eiichiro Oda

Netflix ha rinnovato One Piece per una stagione 2, e insieme all'annuncio ufficiale la piattaforma di streaming on demand ha diffuso in queste ore anche la lettera firmata da Eiichiro Oda, creatore del manga e dell'anime di One Piece e consulente della serie remake live-action.

Netflix ha confermato che il numero degli episodi di One Piece 2 e tutti i dettagli della storia saranno rivelati in un secondo momento, ma nel frattempo Eiichiro Oda, creatore, illustratore e produttore esecutivo di ONE PIECE, ha dichiarato ai fan:

“Alla Flotta di Cappello di Paglia: cosa ne pensate della prima stagione del live action di ONE PIECE? Ci ho lavorato a lungo con Netflix e Tomorrow Studios. Sembra che sia stata apprezzata da persone di tutto il mondo, quindi l’impegno del team di produzione ha dato i suoi frutti. A tutti coloro che sono fan di ONE PIECE da anni, e a chi lo sta scoprendo per la prima volta, grazie mille. A due settimane dal lancio, ho ricevuto una bella notizia... Netflix ha deciso di rinnovare la serie! Le avventure di Iñaki e della ciurma di Cappello di Paglia continueranno! Ci vorrà ancora un po’ per preparare i copioni, quindi portate pazienza. In futuro, credo proprio che alla ciurma di Cappello di Paglia servirà un medico in gamba… Staremo a vedere!”

Ricordiamo che i produttori della serie tv live-action hanno anticipato che le sceneggiature di tutti gli episodi di One Piece 2 sono state completate, ma al momento a causa degli scioperi di Hollywood non è dato sapere quando inizieranno le riprese. Restate sintonizzati.