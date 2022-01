ONE PIECE, le riprese sono imminenti? Il post criptico di Steven Maeda

Manca poco all'inizio delle riprese della versione live action di ONE PIECE? Lo showrunner Steven Maeda, sembra aver fornito un interessante indizio ai propri fan, pubblicando la foto di un mazzo di chiavi con un piccolo oggetto utilizzato come portachiavi molto indicativo: un cappello di paglia, come quello di Monkey D. Rufy.

ONE PIECE è l'adattamento live action dell'omonimo manga creato nel 1997 da Eiichirō Oda e disponibile in Italia grazie a Star Comics. Sul nostro sito potete scoprire perché ci piace il cast di ONE PIECE, scelto per l'imminente nuova versione.



L'adattamento di ONE PIECE in versione live action è soltanto l'ultimo di una serie di rifacimenti di classici del mondo anime, tra cui il poco fortunato Cowboy Bebop chiuso dopo una sola stagione da Netflix e molto criticato dai fan e dalla critica.

I fan sperano che la serie ONE PIECE abbia migliori sorti rispetto a Cowboy Bebop, considerando l'enorme fama del manga e dell'anime, giunto in Italia inizialmente con il titolo All'arrembaggio! e diventato noto tra i piccoli spettatori anche grazie alla sigla cantata da Cristina D'Avena.



Il titolo del primo episodio è Romance Dawn. Il cast di ONE PIECE comprende Inaki Godoy, Mackenyu 'Arata' Maeda, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar.

Quest'ultimo interpreta Sanji. E proprio del suo personaggio l'attore ha parlato recentemente dichiarando di essere molto simile a Sanji.