One Piece ha rotto la maledizione dei remake live-action giapponesi? Parla lo showrunner

Prima che la serie live-action di One Piece arrivasse nei nostri salotti di casa ci sono state tante altre produzioni che hanno tentato qualcosa del genere. Basti pensare allo show, poi subito cancellato, su Cowboy Bebop. Oppure ancora si pensi al film su Death Note, queste e non solo sono state tutte operazioni che hanno fallito.

Per via di tutti questi cattivi esempi quindi era più che naturale lo scetticismo legato alla volontà degli autori di trasporre in live-action quello che forse è a tutti gli effetti l'anime ed il manga più difficile da trasformare in vita reale.

Tuttavia, come si può leggere anche nella nostra recensione di One Piece, l'operazione di Netflix ci è seriamente riuscita, ha compiuto l'impossibile, ed ora?

In una recente intervista per ComicBook.com lo showrunner della serie Steven Maeda ha condiviso i suoi pensieri riguardo al motivo per il quale One Piece è riuscita laddove in molti prima di lei hanno fallito miseramente.

"Adoro gli anime, sono spettacoli che mi piacciono molto. Ma ho sempre lavorato ai live-action e c'è qualcosa di veramente speciale nel vedere attori in carne ed ossa dare vita a personaggi che ami. Penso che quando abbiamo fatto One Piece, io volessi solo vedere certi momenti resi nel mondo reale, quando ho visto la scena iconica di Shanks e Luffy nello show ho pensato; 'Ok, stiamo facendo qualcosa di bello'. Credo che servano prima di tutto l'amore e poi un sacco di soldi per riuscire in questo".

Voi che ne pensate? Tra l'altro sapevate che One Piece è stato rinnovato per una seconda stagione?