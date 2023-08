One Piece, Rufy incontra Rufy: guardate il nuovo dietro le quinte!

One Piece entra di diritto tra gli adattamenti live-action più attesi di sempre: per i fan, è tempo di scoprire in carne e ossa i personaggi protagonisti delle mitiche avventure dell'anime di Eiichirō Oda. Trovare Rufy è stato un colpo di fortuna, ma per Inaki Godoy sarà una vera responsabilità interpretare l'aspirante re dei pirati.

Per vestire al meglio i panni di uno dei personaggi più amati della cultura pop, Godoy ha conosciuto la doppiatrice giapponese di Monkey D. Luffy, Mayumi Tanaka: l'incontro è stato immortalato da Netflix in un video pubblicato su Tik Tok dalla popolare piattaforma di streaming che potete trovare in calce all'articolo. L'attore, pronto a vivere il successo dell'interpretazione di Rufy, dopo aver incontrato Tanaka, ha visitato Shueisha, dove ogni settimana viene prodotto il manga di One Piece.

Un tour immersivo in One Piece per l'attore che arriverà sul piccolo schermo il 31 agosto su Netflix nel ruolo del ragazzo dal corpo di gomma: la serie TV Netflix vedrà Oda nel ruolo di produttore esecutivo, ma come sottolineato proprio dal creatore di One Piece, lo show live-action potrebbe non essere un adattamento fedelissimo. Toccherà ai fan l'ardua sentenza ma ciò che è certo è che il live-action di One Piece potrebbe avere molte stagioni a giudicare dall'immenso materiale originale a disposizione.

Nell'attesa del debutto del live-action con protagonista Inaki Godoy date un'occhiata al trailer del dietro le quinte di One Piece.