One Piece, il ruolo di Chopper è già stato offerto a un'attrice: di chi si tratta?

Chopper rappresenterà per la seconda stagione del One Piece di Netflix una delle sfide più grandi: adattare in maniera visivamente soddisfacente in live-action un personaggio tanto distante dall'avere un aspetto realistico non sarà facile, ma ovviamente, trucco e VFX a parte, il casting giocherà un ruolo importantissimo.

Nonostante secondo alcuni per One Piece potrebbero esserci sfide peggiori di Chopper, ecco dunque che l'attenzione dei fan e dei media si rivolge tutta alla renna che incontrerà Luffy e soci sull'isola di Drum: chi potrebbe essere la scelta migliore per interpretare il nostro (non sempre!) piccolo amico? Una proposta è già arrivata da parte di Eiichiro Oda in persona.

Secondo quanto rivelato dall'attrice Hashimoto Kanna, proprio il creatore di One Piece le avrebbe infatti offerto, più o meno scherzosamente, il ruolo di Chopper in vista della seconda stagione della serie Netflix: per la nostra si tratterebbe, proprio come per il suo collega Mackenyu, di un ritorno nel mondo degli adattamenti live-action, avendo già preso parte ad operazioni come Assassination Classroom, Gintama e lo spettacolo teatrale de La Città Incantata.

E voi, avete già in mente qualcuno per dar volto al Chopper live-action targato Netflix? Fatecelo sapere nei commenti, consapevoli che in questi casi le sorprese sono sempre dietro l'angolo! I fan, intanto, si chiedono anche se rivedremo Shanks nella seconda stagione di One Piece.