One Piece, si salpa per il Grande Blu nel primo trailer della serie Netflix! Data d'uscita

La sfida è di quelle importanti, paragonabile probabilmente a quella di un pirata sprovveduto che decide di partire alla ricerca del più desiderato e leggendario dei tesori: Netflix l'ha fatta davvero grossa annunciando la serie live-action di One Piece, e dopo tanto fantasticare è finalmente pronta a mostrarci il risultato dei suoi sforzi.

Come lasciatoci intuire dallo stesso Eiichiro Oda alcuni giorni fa, ecco quindi che il TUDUM di quest'anno si è rivelato il momento giusto per dare un primo sguardo a questo One Piece targato Netflix: durante l'evento della grande N ci è infatti stato mostrato il primo trailer ufficiale della serie, per la gioia (e il terrore) di tutti i fan storici della banda di pirati più sgangherata della storia.

Un trailer che vale anche come presentazione dei nostri protagonisti: ecco quindi Rufy, Nami, Sanji, Zoro e Usopp con tanto di Going Merry per la prima volta con i volti di attori in carne ed ossa, pronti a cercare di non far rimpiangere le loro amatissime controparti cartacee e animate. Il trailer è servito infine a svelarci la data d'uscita di One Piece, che sbarcherà sul catalogo Netflix il prossimo 31 agosto.



Cosa ne dite? Quali sono le vostre prime impressioni? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, possiamo dare uno sguardo ai costumi dei protagonisti del live-action di One Piece.