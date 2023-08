ONE PIECE: Sanji sarà donnaiolo e pervertito anche nel live-action?

Taz Skylar è un fiume in piena: dopo averci parlato delle scene d'azione di Sanji nel live action di One Piece, l'attore è tornato a pensare allo sviluppo del suo personaggio per raccontare alcune curiosità circa il suo particolare rapporto con le donne.

L'attore spagnolo ha parlato a più riprese del suo ruolo, dal duro addestramento fisico alle doti in cucina, ma un aspetto in particolare è quello che incuriosisce maggiormente il pubblico e di come sia stato affrontato questo argomento nella trasposizione.

Parlando dell'argomento, Skylar ha spiegato che, proprio come per i calci, anche per trasporre il suo rapporto con le donne si è dovuto lavorare con attenzione come per l'allenamento fisico. In particolare, l'attore ha parlato dello studio del personaggio per comprendere le ragioni dei suoi atteggiamenti, quindi "alla base di ogni reazione c'è il motivo per cui lo stai facendo. E, secondo me, tutto porta agli affetti. Il suo background, quando parliamo di donne, si riduce alla sua relazione con la madre, alla relazione con la sorella, al modo in cui loro interagivano con lui, in contrasto rispetto al modo in cui lo trattavano i fratelli e il padre. Questo, secondo me, spiega molto sul perché lui potrebbe avere determinati atteggiamenti con le donne"

"Non devo pormi domande sul perché ci tenga tanto" prosegue Skylar, "quindi al contrario di cercare di misurare quanto sia inquietante o quanto sia donnaiolo, lo cospargerei di 'ci tengo sul serio a questa persona'. E spero che ciò che ne è uscito fuori sia stata una buona trasposizione".

Chiaramente, ci uniamo alle sue speranze. Il live action di One Piece è tra le uscite di agosto su Netflix: siete pronti a salpare?