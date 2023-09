One Piece, la scelta di Luffy ha messo in crisi Netflix: 'Al casting oltre 100 attori'

Il successo di One Piece non può essere ascrivibile soltanto a un aspetto particolare della produzione ma deve certamente essere spiegato come una concatenazione di buone scelte che hanno portato all’opera finita. In una recente intervista, Becky Clements, produttrice del live action, ha raccontato la scelta più difficile da compiere.

Dopo aver riportato le parole di Marty Adelstein a proposito del fatto che One Piece abbia convinto anche i più scettici, torniamo ad analizzare le parole dell’altra produttrice dello show, Becky Clements, che ha fatto sì che il lavoro tratto dalle opere di Eiichirō Oda fosse tanto convincente agli occhi del pubblico.

Durante un’intervista con Deadline, la Clements ha spiegato quale sia stato un elemento fondamentale ed estremamente complicato nella realizzazione del live action: “Sapevamo che trovare Luffy sarebbe stata la parte più critica di tutto lo show. Qualcuno che, quando sorride, sapesse illuminare lo schermo come fa nell’anime e nel manga. Probabilmente era la parte che ci preoccupava di più, perché è la pietra angolare dell’intero spirito della serie. E quando abbiamo visto Iñaki, il giudizio è stato unanime. Come essere umano ha questo grande spirito, questo entusiasmo nel modo in cui si è avvicinato al ruolo. Una volta che abbiamo avuto Iñaki, abbiamo potuto respirare”.

Quindi ha spiegato quanti giovani attori fossero stati visionati per il ruolo: “Al casting hanno partecipato oltre 100 attori da tutti gli angoli del mondo. Quando Iñaki ha avuto il ruolo era in videoconferenza con noi e ha ringraziato tutti assicurandoci che avrebbe fatto del suo meglio”.

E, a giudicare dal risultato, il messicano, nonostante la giovanissima età, è riuscito a esprimersi davvero bene di fronte alla camera, convincendo i fan e quelli che non avessero mai sentito parlare delle opere originali.

In attesa dell’attesa seconda stagione, vi lasciamo alla recensione di One Piece.