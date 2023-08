One Piece ha una scena post-credit? I segreti della serie Netflix

Nella giornata di oggi ha fatto il suo debutto in streaming su Netflix la prima stagione di One Piece, che secondo la nostra personale opinione farà contenti gli amanti del celebre manga e anime di Eichiro Oda, pur non essendo esente da alcuni difetti. Di certo non è il disastro che molti temevano. C'è una scena post-credit alla fine degli episodi?

Sì, c'è eccome. One Piece si conclude con un pizzico di pepe. Dopo la conclusione della storia principale nell'ottavo episodio, Netflix sfuma il finale come se i titoli di coda stessero per arrivare. Tuttavia, non è questo il caso. Una piccola clip continua la narrazione e dà il benvenuto sullo schermo a un volto familiare per gli amanti di One Piece.

La clip presenta Smoker, il cacciatore bianco. La figura viene presentata solo di sfuggita, in quanto si possono notare i guanti di pelle marrone e le maniche bordate di pelliccia. Questi dettagli sono sufficienti per capire l'identità di Smoker, ma Netflix fa un passo in più. Alla fine, la clip si conclude con Smoker che tira fuori il suo iconico sigaro e ne strofina la punta accesa contro il poster di Luffy. Ovviamente, il marine ha qualcosa contro il capitano del Cappello di Paglia e le sue imprese saranno esplorate qualora dovesse essere annunciato il rinnovo per la seconda stagione.

Vediamo insieme chi sono gli attori del cast di One Piece in questa prima stagione dello show Netflix.

Se non conoscete l'eredità di Smoker nel manga di One Piece, questo personaggio inizia a seguire Luffy durante un importante arco narrativo. Il marine si trova faccia a faccia con il nostro capitano a Loguetown e l'incontro dà il via al continuo gioco del gatto e del topo tra i due. L'arrivo di Smoker è accompagnato da un altro debutto, quello di Portgas D. Ace. Anche quest'uomo si riunisce a Luffy a Loguetown e, se conoscete il focoso pirata, capirete perché anche il suo debutto è davvero molto importante.