ONE PIECE: lo sceneggiatore e showrunner commenta il fine riprese, ecco cosa aspettarci

Il lavoro monumentale previsto dal calendario riprese di ONE PIECE si è all fine concluso. Il live-action Netflix ha chiuso pochi giorni fa l'ultimo ciak e si prepara adesso a una lunga fase di post-produzione. Ma nel frattempo, il produttore/sceneggiatore/showrunner Matt Owens prende commiato e ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci.

Con il fine riprese della prima stagione, si fa più vicina la distribuzione di ONE PIECE su Netflix. I fan del manga originale e del successivo, fortunatissimo e duraturo anime, non sanno ancora cosa sperare e cosa temere. Proprio a questa domanda abbiamo voluto dedicare uno speciale su ONE PIECE, raccogliendo quanto dichiarato finora sulle intenzioni della serie e sulla grande distanza che, parrebbe, la sta già rendendo molto diversa dall’anime. Ma in fondo, anche solo per l’approccio live-action, questa svolta era più che prevedibile.

Ora sopraggiunge lo sceneggiatore capo, nonché produttore esecutivo e co-showrunner Matt Owens per commentare, carico di orgoglio e nostalgia, il fine riprese recentemente annunciato. È l’ultimo a farsi sentire dopo diversi messaggi del cast, ma il suo lavoro non si interromperà qui, vista la lunga fase post-produttiva in cui si prepara a entrare. Scrive nel frattempo su Instagram:

"Non posso che esprimere l'amore e la gratitudine che provo per questi luoghi e queste persone. Questo cast di talento, questa troupe laboriosa, hanno messo insieme qualcosa di veramente incredibile. Grazie per avermi accolto, avermi fatto sentire a casa e aver permesso che questa idea folle e straordinaria si avverasse. E un ringraziamento speciale alle persone che ho imparato ad amare anche al di là della produzione. Ti amo, Mother City. E non vedo l'ora di mostrare al mondo tutto ciò che hai da offrire. The One Piece è realtà! E lo stiamo portando a tutti".

Quali sono le vostre aspettative sulla serie, alla luce delle ultime dichiarazioni? Ditecelo nei commenti!