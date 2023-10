One Piece: lo schizzo del Chopper live-action direttamente da Eiichiro Oda

Dopo il successo mondiale della prima stagione, One Piece 2 corre incontro a molti rischi ed altrettanti pericoli. La bellezza degli otto episodi del live-action targato Netflix ha ammaliato milioni di fan, innalzandone, inevitabilmente, le attese e relative pretese.

Come è stato reso noto da tempo, la seconda stagione vedrà l'introduzione di uno dei personaggi più amati dai fan del manga e dell'anime, ovvero Chopper, la renna-medico dei Pirati di Cappello di paglia tra i protagonisti assoluti del materiale originale: ci si aspetta, pertanto, un ruolo analogo anche nello show televisivo.

Oltre alla scrittura e alla caratterizzazione, la sfida più ardua che i creatori della serie dovranno affrontare sarà la realizzazione di un character design credibile e il più possibile in linea con l'aspetto ideato da Eiichiro Oda, il vero e proprio padre di One Piece.

A tal proposito, i dubbi dei fan cominciano ad essere fugati. L'ultimo numero di SBS ci regala, infatti, il primo sguardo ad uno sketch preparatorio di Chopper versione live-action realizzato proprio dalle matite del celeberrimo fumettista giapponese. Com'è possibile constatare dall'immagine pubblicata su Twitter, l'aspetto del personaggio è non poco distante dalla sua controparte cartacea ed animata, con un risultato inedito, per non dire controverso.

L'artwork, infatti, ci presenta un Chopper molto simile ad un cervo e ben poco umanoide, con occhi e muso nettamente realistici; il tutto, almeno in questo primo schizzo, risulta meno vivace e morbido rispetto al design che abbiamo imparato a conoscere ed amare nel corso di questi anni.

I fan cominciano già ad essere dubbiosi riguardo il nuovo approccio estetico al personaggio: tuttavia, è bene ricordare quanto si tratti soltanto di un bozzetto preparatorio che potrebbe anche essere distante, se non totalmente differente, dalla versione finale che avremo modo di ammirare sul piccolo schermo in futuro.

Di certo, la trasposizione live-action deve sempre far fronte a difficili compromessi, ma la cura dei dettagli dimostrata nella realizzazione della prima stagione può farci dormire sonni tranquilli. Bisognerà ancora attendere i tempi di produzione di One Piece 2, ma l'hype è alimentato giornalmente da dichiarazioni, rumor o rivelazioni, proprio come dimostra questa prima illustrazione di Chopper. Qual è il vostro parere in merito al nuovo, possibile look del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti.