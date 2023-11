One Piece, dopo lo sciopero Emily Rudd parla di Nami! 'Grazie per averci dato una chance'

La conclusione dello sciopero degli attori ha permesso a tutti coloro che hanno avuto progetti, film e serie televisive usciti in questi ultimi mesi di inondare i propri profili social con il materiale promozionale relativo alle loro partecipazioni. Lo ha fatto anche Emily Rudd, che ha potuto ringraziare tutti i fan per il successo di One Piece.

La serie live-action di One Piece ha conquistato Netflix quando ha debuttato in tutto il mondo all'inizio dell'estate, ed Emily Rudd si è finalmente espressa sul suo debutto nel ruolo di Nami! One Piece è stato uno dei principali argomenti di conversazione da quando ha debuttato quest'estate, poiché i fan hanno apprezzato l'abilità con cui ha portato in vita il manga originale di Eiichiro Oda, e uno dei maggiori aspetti positivi che i fan hanno apprezzato della serie è stato il cast al centro di tutto.

Ora che lo sciopero della SAG-AFTRA è terminato, il cast della serie è finalmente libero di festeggiare il proprio debutto.

Tra questi c'è anche Emily Rudd, che ha interpretato Nami nella serie. Con la fine dello sciopero, la Rudd si è fiondata su Instagram per condividere alcuni retroscena della produzione della serie e festeggiare con i fan. Ringraziando questi ultimi per il loro sostegno, la Rudd ha scritto: "[H]appy end of strike @onepiecenetflix dump pt 1!!!!!!! sapete tutti che avevo la bava alla bocca in attesa di questo grazie a tutti voi, nuovi fan e vecchi, per averci dato una possibilità, per averci amato e per averci permesso di avere una stagione 2".

Infatti, il cast non aveva nemmeno potuto commentare la notizia del rinnovo di One Piece per la Stagione 2 da parte di Netflix a causa dello sciopero.

Nel suo messaggio ai fan Rudd ha continuato: "Vi amiamo tanto, tantissimo! Grazie anche al cast, alla troupe e agli autori. Quanto sono fortunata ad aver potuto realizzare uno show che amo, con persone che amo, e a poterlo fare di nuovo. Ho tante altre cose da dire, ma forse farò un insta live o qualcosa del genere, non vorreste vedermi divagare ancora in questa didascalia, ve lo assicuro".