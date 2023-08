One Piece, la seconda stagione si farà? Ecco perché Netflix non può prometterla

Il remake live-action di One Piece è arrivato da oggi giovedì 31 agosto in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ma cosa sappiamo sulle possibili prossime stagioni?

Ebbene, a quanto pare il capo di Netflix per la divisione serie tv sceneggiate per Stati Uniti e Canada, Peter Friedlander, non può ancora promettere un rinnovo anticipato per One Piece, come la piattaforma di streaming invece in passato ha fatto con The Witcher: in una nuova intervista con Variety il produttore ha spiegato che, nel caso del remake della saga di Eiichiro Oda, Netflix adotterà lo stesso approccio usato per Mercoledì e The Sandman, con rinnovi arrivati solo dopo la risposta del pubblico in fatto di visualizzazioni. Tuttavia, Friedlander si è detto fiducioso che, grazie alla popolarità del franchise, One Piece ha buone possibilità di ottenere un rinnovo.

"Non puoi vincere sempre in questa industria. Lo speri, anche per ripagare la passione creativa dei narratori della serie. Ed è per questo che sono qui, per supportare gli storyteller e il modo in cui interpretano, adattano e sperimentano su questa IP. È il mio lavoro. E penso che nell'ultimo anno abbiamo avuto dei numeri molto soddisfacenti, con The Sandman e Mercoledì: penso che siamo capaci di adattare queste grandi IP in qualcosa di straordinario e inaspettato, che possa onorare la loro eredità e aggiungere qualcosa di nuovo."

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di One Piece.