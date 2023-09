One Piece, la seconda stagione è ufficiale! L'annuncio arriva da Eiichiro Oda

Siate sinceri, perché noi non lo nasconderemo: avevamo tutti paura che One Piece risultasse l'ennesimo adattamento live-action Netflix capace solo di far infuriare i fan prima di essere frettolosamente cancellato dopo una sola, triste stagione. Ebbene, la maledizione è ufficialmente rotta: Luffy e soci sono pronti a tornare!

Proprio durante la giornata di ieri gli autori di One Piece avevano parlato della volontà di spingere Netflix a concedere il rinnovo per almeno 6 stagioni (impossibile puntare a numeri più modesti, d'altronde, vista la mole di materiale a disposizione): gli edifici si costruiscono però un mattone alla volta, ed ecco quindi finalmente il tanto atteso annuncio ufficiale del rinnovo per una seconda stagione!

Annuncio che, d'altronde, non arriva proprio da una fonte qualunque: a fare la sua comparsa (con il volto nascosto, s'intende) nel video pubblicato pochi minuti fa dai profili ufficiali di Netflix è stato infatti Eiichiro Oda in persona, che servendosi del meraviglioso lumacofono visto nella prima stagione dello show con Inaki Godoy ed Emily Rudd ci ha decisamente svoltato la serata con la notizia che tutti speravamo di ricevere.

Vi aspettavate questa decisione o temevate ancora che Netflix decidesse di dare il benservito anche a questo nuovo adattamento? Fatecelo sapere nei commenti! Per festeggiare, intanto, qui trovate i 5 momenti migliori della prima stagione di One Piece.