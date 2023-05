One Piece: la serie live-action di Netflix ha trovato il suo Cabaji

Tutti gli appassionati sono in attesa di poter vedere il trailer della serie Netflix di One Piece e di conoscerne finalmente la data d’uscita. Nell’attesa, che si fa sempre più febbrile, giunge la notizia di una nuova aggiunta, che ci pare azzeccatissima, al cast principale.

All’inizio di maggio 2023, Netflix e Shueisha hanno diffuso una lettera di Eiichiro Oda a proposito del live-action di One Piece, rassicurando i fan che i lavori sono a buon punto e che presto, in tutto il mondo, sarà disponibile questo nuovo prodotto del franchise.

Intanto, i detective della rete hanno scovato un altro attore che farà parte del cast, con Sven Ruygrok che ha confermato che sarà l’interprete di Cabaji all’interno del suo Curriculum Vitae.

Spulciando le informazioni presenti nel documento si scopre che l’attore ha un background importante nella ginnastica e nella danza e che è stato parte del Cirque du Soleil, con tutte le implicazioni acrobatiche e coreografiche che la cosa porta con sé.

La cosa ha entusiasmato i fan che sono felici di poter ritrovare le doti del personaggio in un attore in carne e ossa e sperano di poterlo vedere saltare da una parte all’altra dello schermo o quantomeno in sella al suo caratteristico monociclo.

Sicuri di poter dare una prima occhiata all’adattamento grazie a un imminente trailer, vi lasciamo alla lista degli attori già confermati per il live-action di One Piece.