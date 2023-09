One Piece, la serie Netflix ha una fan davvero speciale: Whoopy Goldberg!

La volontà di Jamie Lee Curtin di interpretare Kureha in One Piece ci suggerisce quanto sia innamorata del progetto, ma non è l'unica ad apprezzare il live-action targato Netflix: in una nuova intervista, infatti, anche Whoopi Goldberg si è dichiarata una grandissima fan della ciurma di Rufy, Nami e gli altri personaggi!

"È uno spettacolo sui pirati, si basa su una graphic novel" ha ricordato l'attrice di Ghost - Fantasma, Sister Act e Moonlighting. "Penso che sia scritto e girato in modo assolutamente meraviglioso. Mi dispiace che non l'abbiamo trasmesso sul grande schermo, perché, sai, non mi piace la televisione. Almeno fino a oggi!".

Non è un caso che il prodotto abbia riscosso un successo così grande: la controparte cartacea di Eiichirō Oda ha conquistato generazioni su generazioni di lettori, perciò l'adattamento ne ha tratto un grande profitto; come se non bastasse, il talento di Matt Owens, Steven Maeda e tutto il resto della troupe dietro la produzione della serie ha fatto la propria parte.

Ma di cosa parla? Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo riesce ad allungarsi dopo che ha mangiato il famigerato frutto del diavolo, decide di salpare per diventare il Re dei Pirati; durante il viaggio, però, realizza che ha bisogno di una ciurma talentuosa se vuole raggiungere il proprio obiettivo e (soprattutto) divertisti strada facendo. Facciamo quindi la conoscenza di Roronoa Zoro (interpretato da Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Jacob Romero Gibson (Usop) e Taz Skylar (Sanji). A rivestire i panni del protagonista è invece Iñaki Godoy.

