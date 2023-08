One Piece, la serie Netflix vuole riscrivere la storia dei remake live-action

One Piece di Netflix è sicuramente la produzione per il piccolo schermo più attesa dell'ultimo periodo. Infatti, mai prima era stata tentata l'impresa di portare in live-action l'imponente opera di Eiichiro Oda. Sarà all'altezza delle enormi aspettative degli appassionati? A quanto sembra lo show punta ad essere molto ambizioso.

Infatti è stato proprio lo stesso Netflix ad inviare recentemente un messaggio all'autore di One Piece, riferendogli come il loro obbiettivo sia "riscrivere la storia degli adattamenti live-action".

Tutti i fan e non solo sono attualmente davvero curiosi di sapere cosa riserverà loro questa trasposizione sul piccolo schermo, lo stesso Oda ha manifestato il suo entusiasmo per lo show e per le numerose reazioni del pubblico a quello che fino ad ora è stato mostrato del nuovo prodotto Netflix.

In particolare, nel messaggio inviato al creatore originale del manga, si legge che una trasposizione 1:1 del materiale originale è impossibile, in più sperano di non aver tradito i fan con alcune scelte che si sono rese necessarie, e la piattaforma inoltre spera di poter attirare anche nuovo pubblico che magari mai prima si era avvicinata alle vicende della ciurma di Rufy.

Se tutte queste premesse avranno dato vita ad un progetto a cui vale la pena dare una chance lo scopriremo solo il prossimo 31 agosto, nell'attesa però potete guardare l'ultimo trailer di One Piece.