One Piece, la più grande sfida della seconda stagione potrebbe non essere Chopper

Ci sono nuovi dettagli sulla trama di One Piece 2. Rimangono invece ancora molti dubbi sulla realizzazione live action di alcuni personaggi, tra tutti Chopper. Ma il componente della ciurma di Cappello di paglia potrebbe non essere il più difficile da realizzare.

Tra i nomi circolanti oltre quello di Chopper c’è Smoker, ma il personaggio più complesso da realizzare sarà con tutta probabilità Karoo. Karoo è l’anatra gigante che accompagna sempre la principessa Vivi del Regno di Arabasta, e di conseguenza non può essere lasciata fuori e dovrà necessariamente comparire assieme alla principessa. Una sfida complicata che non riguarda unicamente il suo aspetto ma anche le sue abilità.

Se fino ad ora il team creativo di One Piece si è affidato molto al trucco prostetico per la realizzazione dei personaggi, in questo sarà inevitabile il ricorso alla CGI per portare su schermo Karoo e le sue abilità. In ogni caso, in seguito all’enorme successo della prima stagione live action di One Piece (qui trovate la nostra recensione di One Piece: Live action prima stagione), non è escluso che Netflix punti forte sulla serie anche in termini di budget per gli effetti speciali. Non resta che aspettare novità da parte della piattaforma streaming per la seconda stagione di One Piece: Live action.