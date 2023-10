One Piece, lo showrunner si gode il successo: 'Un ca**o di sollievo'

Il remake in live-action di One Piece su Netflix è stato preceduto da una serie infinita di aspettative che non era proprio possibile deludere. Soprattutto, i fan sono sempre stati sul piede di guerra qualora l'adattamento si fosse rivelato deludente e adesso dopo il successo lo showrunner dello show può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Prima che la nuova serie di One Piece facesse ufficialmente il suo debutto, una delle più grandi domande su cosa aspettarsi dalla nuova serie era quanto la popolarissima serie di manga e anime di Eiichiro Oda sarebbe riuscita a mantenere la propria essenza nel suo passaggio al live action. Considerando come sono stati accolti in passato alcuni adattamenti simili, anche chi sta dietro al progetto aveva i suoi timori al riguardo.

Alla domanda su come sia stato accogliere il successo della prima stagione di One Piece da quando è approdata su Netflix, il co-showrunner, scrittore e produttore esecutivo della serie live-action, Matt Owens, ha spiegato che non solo è stato un sollievo, ma che farà lavorare il team ancora più duramente per mantenere questo ritmo con la seconda stagione di One Piece in lavorazione a Netflix.

"È stato un enorme sollievo", ha dichiarato Owens quando gli è stato chiesto cosa si prova a stare dietro a un adattamento di successo di un manga live-action. "E mi sprona a continuare così! Non saremo compiacenti. Continueremo a lavorare duramente per rendere la seconda stagione anche migliore della prima!".

Con lo sciopero della WGA terminato da poco, il team di sceneggiatori della serie One Piece ha iniziato a lavorare alla stagione 2, annunciata come in lavorazione poco dopo che la prima stagione ha debuttato su Netflix riscuotendo un grande successo in tutto il mondo.

La Stagione 2 di One Piece non ha ancora una data di uscita ufficiale o una finestra di lancio, ma affronterà alcuni degli archi principali più celebri della serie manga originale di Eiichiro Oda.

Con gli scioperi degli attori ancora in corso, ci vorrà ancora un po' prima che la serie riparta al 100% con la sua produzione, ma probabilmente sarà una priorità assoluta una volta che sarà tutto risolto, considerando quanto bene ha fatto per Netflix nelle settimane dal suo debutto.