ONE PIECE, quante stagioni serviranno in totale? Proviamo a immaginarlo

Considerando che la prima stagione di One Piece su Netflix ha adattato circa 100 capitoli del manga originale, riassunti in un totale di 8 episodi live-action, e soprattutto che il fumetto di Eiichiro Oda si è spinto fino all'uscita numero 1091, è chiaro che se la piattaforma di streaming on demand vorrà attenersi il più fedelmente possibile alla trama generale del materiale originale, allora probabilmente il One Piece di Netflix dovrà andare avanti per circa 10-12 stagioni, una missione a dir poco ambiziosa, se non proprio impossibile da concretizzare. Tuttavia, di buono c'è che i produttori dello show televisivo avranno tantissimo materiale da portare in live-action, dunque a patto che la serie continui a fare ottimi numeri tra gli abbonati (e che i fan siano pronti a mettere in conto qualche taglio significativo rispetto alla storia originale) nulla vieta che One Piece non possa andare avanti per un decennio, come accaduto con Game of Thrones e come la stessa HBO pianifica di fare con la serie tv remake di Harry Potter.

Da notare comunque che il manga di One Piece non si è ancora concluso, e anche se Eiichiro Oda ha annunciato che la storia è giunta al suo arco narrativo finale il numero di pubblicazioni continuerà a crescere nei prossimi anni, cosa che richiederà a Netflix un maggior numero di episodi (e stagioni) per portare a compimento il viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia senza stravolgere troppo il materiale originale.

Per le ultime novità sulla produzione, vi segnaliamo che in queste ore Netflix ha confermato i piani per la stagione 2 di One Piece.