One Piece, quante stagioni servirebbero per coprire la storia del manga?

Che adattare One Piece sarebbe stata un'impresa da folli lo si era capito sin dal primo momento: la difficoltà dell'operazione nella quale si è lanciata Netflix sta infatti non solo nello stile del manga di Eiichiro Oda e dell'anime derivato, ma anche molto banalmente nella sua durata, che ad oggi raggiunge numeri deliranti.

Nonostante molti dettagli della serie di One Piece ricalcheranno quelli del manga, è dunque lecito attendersi che lo show Netflix decida di accorciare un po' i tempi, magari inglobando in ogni episodio gli eventi che nell'anime vengono narrati nell'arco di 4-5 episodi: solo così si potrà evitare di finire fuori scala raggiungendo un numero di stagioni completamente fuori di testa.

Ad oggi, infatti, la durata complessiva dell'anime di One Piece si attesta intorno alle 419 ore: volendo contare episodi di un'ora, un adattamento 1:1 richiederebbe quindi lo stesso numero di ore, che suddivise in stagioni di circa 10 episodi porterebbero lo show a contare qualcosa come... 42 stagioni! Roba da far invidia alle migliori soap-opera in stile Beautiful, ma che difficilmente verrebbe approvata da una piattaforma come Netflix.

Insomma, dei tagli sono praticamente inevitabili, così come lo snellimento di alcune narrazioni: è qualcosa a cui possiamo far fronte o il preludio a un fallimento? Diteci la vostra nei commenti!