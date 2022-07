ONE PIECE, la star di Cobra Kai Jacob Bertrand in visita sul set del live-action Netflix

Ma quanto si divertono gli attori sul set del live-action di ONE PIECE? Probabilmente davvero tanto, perché a fargli compagnia negli ultimi giorni è arrivata anche la star di Cobra Kai Jacob Bertrand.

L'interprete di Eli "Hawk" Moskowitz nella popolare serie Netflix Cobra Kai si è recato sul set di un'altro atteso titolo prodotto dalla piattaforma streaming, la trasposizione live-action del manga di Eiichiro Oda ONE PIECE.

Ovviamente i ragazzi hanno documentato ampiamente questo storico incontro con le foto e i video che trovate in calce alla notizia (guardate ad esempio come sono perfettamente coordinati Bertrand e Skylar a.k.a. Hawk e Sanji mentre scalciano sulle tavole del Baratie), e tutti sembrano essersi divertiti un mondo. E chissà che magari Bertrand non abbia girato anche un piccolo cameo nella serie? È solo un'ipotesi, certo. Ma perché no?

Ad ogni modo, le riprese del live-action di ONE PIECE sembrano avvicinarsi al termine, almeno per questa prima stagione, dato che già diversi attori hanno salutato il set (Peter Gadiot a.k.a. Shanks, Craig Fairbrass ovvero Zef e McKinley Belcher III hanno tutti già lasciato Cape Town, dove è girata la serie) e noi non vediamo l'ora di vedere quali sorprese ci riserverà lo show.

