One Piece, le star del live-action impazzite per la notizia del remake! La reazione

La notizia di un remake dell'anime di One Piece è giunta come un fulmine a ciel sereno per i fan della storica serie, le cui reazioni sono andate dall'entusiasmo più sfrenato alla rabbia per la decisione di dedicarsi a questo nuovo progetto con il 'vecchio' anime ancora in corso. Ma cosa ne pensano i protagonisti del live-action?

Dal canto loro, Inaki Godoy e soci hanno mostrato sin dai primi istanti un altissimo grado di coinvolgimento nel mondo ideato da Eiichiro Oda, ragion per cui era lecito aspettarsi che la notizia li avrebbe lasciati tutt'altro che indifferenti: una previsione rivelatasi azzeccata, almeno a giudicare da quanto vediamo in un video pubblicato in queste ore.

Dopo aver invocato l'arrivo di Danny DeVito nella seconda stagione di One Piece, il già citato Godoy e il collega Jacob Romero Gibson (rispettivamente Luffy e Usopp nella serie Netflix) sono infatti stati protagonisti di una video-reaction all'annuncio del remake dell'anime: la loro reazione è proprio quella che ci aspetteremmo da due fan sfegatati del manga e dei suoi adattamenti, come dimostrano le loro espressioni che vanno dall'incredulità all'entusiasmo incontenibile. E voi, cosa ne pensate? Avete avuto la stessa reazione dei nostri eroi o la cosa vi ha lasciato indifferenti? Fatecelo sapere nei commenti!