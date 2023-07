One Piece, la star di Sanji entusiasta:'I suoi combattimenti sono roba mia'

Netflix si sta preparando per il lancio della serie live action One Piece, grazie anche al supporto del creatore Eichiro Oda. Il team di produzione ha ultimato la lavorazione della serie televisiva, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 31 agosto. Nel frattempo proseguono le interviste al cast dello show.

C'è chi è nata per il ruolo in One Piece e chi, come Taz Skylar, interprete di Sanji, ha parlato a Square Mile, affermando di essersi calato nella parte con grande entusiasmo. Skylar si è soffermato soprattutto sulle sequenze d'azione di One Piece, che l'hanno spinto a prepararsi al meglio per essere pronto durante le riprese.



"Ogni singolo combattimento è mio. Ne ho fatto il mio lavoro. La mia controfigura ufficiale Stewey era così orgogliosa di me. Diceva sempre che 'se sei in grado di farle, sono tue'" ha dichiarato l'attore.

Sui social Taz Skylar mostrava i propri allenamenti in preparazione della serie tv e ha dichiarato che i commenti ai video l'hanno aiutato a caricarsi adeguatamente.



"Avevamo una cucina sul set, quindi nelle mie pause pranzo indossavo il costume da chef di Sanji e cucinavo. Provavamo a fare tentativi di alto livello dei piatti base dell'anime" ha spiegato Skylar. One Piece si propone come ennesimo tentativo per riuscire a trasporre adeguatamente sullo schermo un anime tanto amato, una pratica solitamente molto complessa.



