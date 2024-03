One Piece, la star di Zoro parla del suo provino: 'Non mi dissero che era per quello'

La serie live action targata Netflix ispirata all’opera di Eiichirō Oda, ha riscosso grandissimo successo: ma qual è stato il percorso che ha portato gli attori di One Piece a far parte di quest’opera? Ne ha recentemente parlato in un’intervista Mackenyu Maeda: l’attore che ha prestato il volto a Zoro.

Il remake in live- action del manga che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti, è stato riadattato cercando di rispettare il più possibile la storia originale, cosa che i fan hanno apprezzato tantissimo. Se vi siete persi la serie, qui trovate la nostra recensione di One Piece - Live Action.

Ma parliamo degli attori che hanno contribuito al successo dell’opera: in una recente intervista in Giappone, l’attore che ha interpretato Zoro (Mackenyu Maeda) ha raccontato il rocambolesco processo di audizioni a cui si è sottoposto per potersi unire alla Going Merry: “Ho sempre amato molto la serie originale, sono sempre stato un grande fan, ma quando mi chiamarono per l’audizione non mi dissero che si trattava di One Piece. Non ne avevo la minima idea, l’unica cosa che sapevo è che si trattava di una produzione con un budget molto elevato”.

Non sapendo che avrebbe fatto il provino per Zoro, Mackenyu ha rivelato di aver inizialmente rifiutato il ruolo: “Ho rifiutato la prima volta, ma siccome di attori giapponesi che recitano e parlano fluentemente in inglese ce ne sono pochi, sono stato richiamato nuovamente per un provino. A quel punto ero curioso di sapere per quale ruolo ero così desiderato, e quando mi hanno detto che si trattava di Zoro, non ho esitato a dire sì”. L’attore ha inoltre rivelato di aver ottenuto la parte grazie all’aiuto dello stello Eiichirō Oda, che aveva personalmente richiesto che ad interpretare Zoro fosse un attore giapponese. Nell’attesa di rivedere i nostri amati protagonisti, non perdetevi le prime foto dal set della seconda stagione di One Piece.