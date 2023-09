One Piece fa la storia di Netflix: la serie è nella top10 di 93 paesi, mai successo prima!

La piattaforma di streaming on demand Netflix ci ha comunicato ufficialmente che One Piece, il remake live-action della saga manga e anime di Eiichiro Oda, ha fatto la storia del servizio in termini di numeri e visualizzazioni.

La serie, disponibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati dalla scorsa settimana, è entrata nella Top 10 degli show in lingua inglese su Netflix in 93 paesi, superando di slancio il precedente record di Mercoledì e Stranger Things 4, che invece erano entrate nelle top10 di 'soli' 83 paesi in cui il servizio è attivo. Inoltre, al momento della stesura di questo articolo One Piece è primo in classifica in 46 Paesi, compresa l’Italia.

Come vi abbiamo segnalato questa mattina, la serie ha totalizzato 18.5 milioni di visualizzazioni nei soli primi 4 giorni dopo l’uscita: secondo Forbes, ha anche ottenuto uno dei punteggi del pubblico più alti di sempre tra i tanti titoli Netflix pubblicati da quando esiste la piattaforma. Netflix ringrazia le migliaia di fan della ciurma di Cappello di Paglia che si sono riuniti in tutto il mondo per le anteprime e i festeggiamenti a tema che si sono svolti in 10 Paesi (tra cui anche l’Italia), e per continuare a celebrare il live-action di One Piece, i primi 12 volumi del manga sono disponibili da leggere gratuitamente online in 21 lingue diverse (compreso l’italiano) nel link disponibile in calce all'articolo nella sezione della fonte.

