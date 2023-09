One Piece e quello strano collegamento con la serie tv cult Black Sails

È vicino l’annuncio della stagione 2 di One Piece: Live action. La direttrice della fotografia, a proposito della prima stagione, ha ammesso delle somiglianze con un’altra serie TV a tema pirati, Black Sails.

In un'intervista al canale YouTube Tekking 101, Hirsch Whitaker ha confermato che la rivisitazione Netflix del manga One Piece di Eiichiro Oda ha revisionato le imbarcazioni originariamente appartenenti a Black Sails. "La cosa insolita di questa (produzione) è che si trattava di navi costruite per un'altra serie, molto diversa, chiamata Black Sails. Il progettista della produzione ha riutilizzato queste navi e fondamentalmente uno dei motivi per cui siamo andati in Sudafrica a girare è stato proprio questo". Whitaker ha anche confermato che nessuna delle scene in mare di One Piece è stata girata nell'oceano, ma in tre grandi vasche in studio.

Black Sails è una serie creata nel 2014 ispirata a “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson. Ambientata durante l’età d’oro della pirateria, racconta le avventure della nave Walrus capeggiata da James Flint, interpretato da Toby Stephens. La serie è durata per 4 stagioni, per un totale di 38 episodi. Nonostante l’ottima accoglienza del pubblico, Black Sails ha ricevuto pochi premi, e in particolare per gli effetti visivi e sonori.

