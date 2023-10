One Piece, dopo il successo su Netflix Taz Skylar lavorerà con Daisey Ridley in Cleaner

One Piece ha lanciato in via definitiva la carriera dei protagonisti della sgangherata ciurma di Cappello di Paglia. Tra questi c'è anche Taz Skylar, interprete di Sanji, che vedremo in panni differenti nel nuovo film che lo avrà come protagonista accanto a Daisy Ridley.

Dopo la fine della saga sequel di Star Wars, in molti avevano pensato che l'attrice si sarebbe dedicata a prodotti differenti. Per diverso tempo la Daisy Ridley ha un pò latitato dedicandosi a piccoli ruoli e cameo non riprendendo mai un ruolo di particolare rilievo. Nonostante tutti avessero pensato che non sarebbe mai ritornata nel mondo di Guerre Stellari, la Ridley ha fatto sapere che ritornerà nei panni di Rey in un nuovo film del franchise. Nel frattempo, però, sembra si stia dedicando ad un nuovo progetto.

Si tratta di Cleaner, thriller diretto da Martin Campbell che vedrà l'attrice nei panni di un ex agente speciale che cercherà in tutti i modi di salvare degli ostaggi. Ad affiancare la Ridley ci sarà Tz Skylar alla sua prima importante prova al cinema dopo il successo globale raggiunto nelle vesti di Sanji in One Piece. Le riprese del film dovrebbero cominciare all'inizio del 2024 anche nel caso in cui gli scioperi dovessero prolungarsi. La pellicola, infatti, è coperta da alcune garanzie che hanno dato la possibilità alla produzione di andare avanti.

Nel frattempo One Piece continua a raccogliere consensi anche dalla minoranze raggiungendo il miliardo di minuti di visualizzazione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!