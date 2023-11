One Piece supera Star Wars Ahsoka: quella Netflix è la serie più richiesta

Sono stati recentemente condivisi i dati relativi alla richiesta di prodotti in streaming da parte della platea di abbonati per quel che ha riguardato il terzo quadrimestre di quest'anno e One Piece di Netflix si è rivelata la serie più richiesta in assoluto dagli utenti. L'adattamento live-action ha battuto anche la serie Star Wars su Ahsoka.

L'aspetto più importante delle serie che hanno debuttato in questo terzo quadrimestre è che molte sono spin-off o sono costruite su franchise pre-esistenti. Solo Special Ops: Lioness non fa parte di un franchise già esistente ma anche su questo ci sarebbe da ridire. Lo show, basato su una squadra di donne soldato realmente esistita nella guerra in Iraq, è stato creato infatti da Taylor Sheridan, il cui "Sheridan-verse" sta diventando un franchise a sé stante con una base di fan dedicati.

Le estensioni del franchise che hanno conquistato il pubblico televisivo lo scorso trimestre erano anche molto diverse tra loro. Twisted Metal è l'ultimo di una serie di recenti adattamenti di videogiochi. Adventure Time: Fionna and Cake ha intenzionalmente adattato il cartone animato originale per un pubblico più adulto, per coinvolgere nuovamente i suoi fan ormai cresciuti. The Continental è un prequel dei film di John Wick e la prima espansione del franchise sul piccolo schermo.

Nella classifica delle serie più importanti dominate dai franchise è assente qualsiasi serie Marvel. Per gran parte degli ultimi due anni, una parata infinita di serie Marvel ha dominato l'attenzione del pubblico, in quanto Disney+ è riuscita a convogliare verso di sé la massiccia base di fan Marvel. C'è stato un notevole rallentamento dei nuovi show del franchise, con solo Secret Invasion uscito quest'anno e con Echo in programma a gennaio.

L'unico show di Disney+ a entrare nella top 10 è stato Ahsoka, che nei primi 30 giorni ha superato di poco le 50 volte della domanda media degli utenti e si è classificato come la seconda première più richiesta del trimestre. Lo show ha avuto una delle anteprime più richieste rispetto ad altre serie recenti di Star Wars, ma è decollato quando si è inserito nel canone del franchise e ha riportato in scena Anakin Skywalker.

Dalla classifica, che potete consultare di seguito, si intuisce anche come ci sia stato un equilibrio tra le piattaforma, con nessuna di queste che sembra aver dominato sulle altre.