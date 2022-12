One Piece: svelata l'attrice che interpreterà Bellmer nel live-action Netflix!

Nonostante siano sempre pochissimi gli aggiornamenti in merito all'atteso adattamento in live-action di One Piece, l'hype verso la nuova serie Netflix non ha mostrato segni di cedimento da parte dei fan, che continuano ad esaltarsi per ogni piccola novità. L'ultima riguarda ancora il casting della serie, che oggi ha comunicato l'attrice di Bellmer.

Secondo quanto emerso dal curriculum di Genna Galloway, pare sarà proprio lei a dar vita al personaggio di Bellmer nell'adattamento in live-action del popolare anime. Per chi non la conoscesse, si tratta della madre adottiva di Nami (Emily Rudd) e Nojiko (Chioma Umeala), che svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo del personaggio di Nami e nel famoso Arco di Arlong Park.

Galloway è nota principalmente per essere stata nel cast di Resident Evil, serie Netflix rivelatasi un pesante flop artistico e commerciale e cancellata immediatamente dallo streamer.

Ma non è tutto, perché il suo curriculum recentemente trapelato online include anche un dettaglio piuttosto curioso. Josef Kubota Wladyka ha diretto l'episodio o gli episodi di cui ha fatto parte. Il regista di Tokyo Vice era già stato annunciato a giugno, quando si vociferava che potesse avere un ruolo nella produzione. Non sappiamo ancora quanti episodi siano stati diretti da ciascun regista, ma è sicuramente interessante un'informazione interessante.

Recentemente, il creatore di One Piece ha rassicurato i fan sulla serie. Secondo quanto ha scritto Eiichiro Oda, sono successe tante cose dietro le quinte e ha appena ricevuto un primo filmato della prima stagione. Sebbene abbia affermato che l'aspetto visivo è fantastico, è ancora preoccupato che possa non piacere ai fan. Oda conclude il suo messaggio guardando al futuro del franchise, soprattutto perché il manga è destinato a concludersi presto.

Alla luce di queste parole di Oda, i fan del manga originale e del successivo, fortunatissimo e duraturo anime, non sanno ancora cosa sperare e cosa temere. Proprio a questa domanda abbiamo voluto dedicare uno speciale su ONE PIECE, raccogliendo quanto dichiarato finora sulle intenzioni della serie e sulla grande distanza che, parrebbe, la sta già rendendo molto diversa dall’anime. Ma in fondo, anche solo per l’approccio live-action, questa svolta era più che prevedibile.