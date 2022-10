ONE PIECE, svelate due aggiunte al cast del live-action Netflix: ecco chi interpretano

Negli ultimi mesi, il nuovo live-action di Netflix su ONE PIECE ha avuto il tempo di concludere le sue fasi di casting, avviare le riprese e terminare la produzione qualche settimana fa. Non ci aspettavamo quindi di scoprire due nuovi nomi entrati nel cast a suo tempo, compresi i personaggi che andranno a interpretare.

Dopo il fine riprese per ONE PIECE, ci siamo chiesti cosa dovessimo aspettarci dal live action Netflix, che si sta assumendo un grande rischio nel portare su schermo (e non in versione anime) uno dei manga più apprezzati a livello mondiale. Il cast è ricchissimo, variegato per età ma soprattutto per etnia, come Eiichirō Oda aveva auspicato all’indomani dell’annuncio in modo tale che fosse resa al meglio l’aura eterogenea del suo universo piratesco.

Pensavamo di averle viste tutte per quanto riguarda il cast, che aveva concluso la sua lista ben prima dell’inizio della lunga produzione, ormai diversi mesi fa. Oggi, grazie al curriculum di alcuni attori, si scopre che non ci era stato detto tutto. Secondo i loro CV, l'attore Nathan Castle si è unito alla produzione come il personaggio di Koushirou mentre Brett Williams interpreterà Merry.

Questo secondo non ha a che fare con il veliero Going Merry, ma sta in realtà sta assumendo il ruolo del maggiordomo di Kaya, che incontreremo a Syrup Village assieme a Usopp interpretato da Jacob Romero Gibson. Nel caso di Castle invece, il suo personaggio di Koushirou gioca un ruolo importante nel retroscena di Zoro di Mackenyu. Non è altro che il maestro di spada di Roronoa e il padre di Kuina. Siete felici di trovare anche questi personaggi, nella prima stagione del live-action in arrivo? Ditecelo nei commenti!