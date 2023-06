One Piece, svelato l'attore che interpreterà Monkey D. Dragon nel live-action

In un recente post su Twitter, un account legato al live-action di One Piece - disponibile su Netflix dal 31 agosto 2023 - ha svelato l'attore che interpreterà Monkey D. Dragon: si tratta di Dean Damonse, ricordato principalmente per aver recitato nei panni di un pugile nella serie drammatica Arendsvlei.

Molti fan hanno criticato l'età del giovane e la produzione stessa, che avrebbe dovuto considerare la trasformazione del personaggio dell'eventualità di più stagioni. Da parte sua, così scrive @OP_Netflix_Fan: "Nota: potrebbero aver scelto qualcuno più giovane, considerando il percorso a lungo termine che hanno in mente. Con trucco e costume, però, l'età sembrerò più convincente". Ha inoltre aggiunto: "È possibile che stia interpretando sia Young (se mostrato durante l'esecuzione di Roger) che Older Dragon, o magari soltanto uno dei due. Nel CV figura soltanto 'Drago'".

Ma chi è realmente Monkey D. Dragon? Egli riveste il ruolo di comandante supremo dell'Armata rivoluzionaria, impegnata nel tentativo di rovesciare il Governo Mondiale; ecco perché viene considerato come il criminale più ricercato al mondo. Il suo volto presenta un vistoso tatuaggio rosso intorno all'occhio sinistro, mentre l'abbigliamento comprende un lungo mantello verde e un vestito nero. Pur non amando la guerra, la considera come un mezzo necessario per raggiungere la pace. Inoltre, il legame con un certo personaggio consentirà di scoprire dettagli sempre più interessanti sulla sua figura... A proposito, qual è il frutto di Monkey D. Dragon?



Non sappiamo ancora cosa aspettarci dal live-action creato da Matt Owens e Steven Maeda, ma il trailer di One Piece promette grandi emozioni nella traversata attraverso il Grande Blu. E voi cosa ne pensate? Dean Damonse è adatto per interpretare il personaggio, oppure una attore più giovane sarebbe stato migliore? Fatecelo sapere nei commenti!