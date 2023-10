One Piece ha tagliato Rogue Town? Arriva la spiegazione dello showrunner

Tra fedeltà a tutti i costi e libertà creative One Piece sembra aver trovato l'equilibrio giusto come pochi adattamenti hanno saputo fare, ma anche alle licenze che una serie può prendersi ci sono ovviamente dei limiti: tagliare un arco narrativo parecchio importante va ben oltre questi ultimi, come ricordato in queste ore da Matt Owens.

Da qualche tempo si era infatti sparsa la voce che la serie che potrebbe ingaggiare Jamie Lee Curtis nei panni di Kureha potrebbe non adattare l'arco di Rogue Town nel corso della sua seconda stagione: una voce immediatamente smentita dallo showrunner della serie Netflix, che ha confermato la volontà di coprire gli eventi della città in cui fu giustiziato Gold D. Roger.

"Saltarlo? Mai! Non l'abbiamo incluso nella prima stagione perché il numero di episodi è stato ridotto. Cercare di infilarlo a forza non avrebbe reso giustizia alla storia o alla storia con la quale avrebbe dovuto dividersi lo spazio. Rogue Town non è stata tagliata, semplicemente non ci siamo ancora arrivati" sono state le parole di Owens.

Niente paura, dunque: Luffy e soci arriveranno a Rogue Town anche nel live-action Netflix, e se non l'hanno ancora fatto è solo per questioni di minutaggio! Vediamo, intanto, quali sono i principali temi da affrontare nella seconda stagione di One Piece.