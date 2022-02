ONE PIECE, tanti auguri Emily Rudd! L'interprete di Nami festeggia il compleanno sul set

Proseguono le riprese del live-action Netflix di ONE PIECE, e oggi sul set della serie si festeggia anche il compleanno dell'interprete della navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia, Emily Rudd.

L'attrice che presta il volto al personaggio di Nami, la gatta ladra con una passione per i mandarini e membro imprescindibile della ciurma del futuro Re dei Pirati, compie oggi 29 anni.

Nata il 24 febbraio 1993 la giovane attrice originaria del Minnesota è già apparsa in diverse produzioni di rilievo come le serie tv Dynasty e The Romanoffs, e la trilogia di film horror di Netflix Fear Street, ed ha preso inoltre parte a svariati video musicali.

Nello show ispirato alle avventure cartacee nate dalla fantasia di Eiichirō Oda, Emily sarà affiancata da Iñaki Godoy (Luffy), Taz Skylar (Sanji) Mackenyu (Zoro) e Jacob Gibson (Usopp), oltre ovviamente al resto degli interpreti ancora da annunciare (se volete sapere di più sul cast del live-action, date un'occhiata al nostro approfondimento chi sono gli attori di ONE PIECE).

Al momento lo show si trova nelle sue prime settimane di riprese, e ci vorrà dunque parecchio tempo prima che la stagione possa definirsi finita, rifinita e pronta per il debutto sul piccolo schermo (se pensiamo solo al massiccio lavoro di post-produzione che una serie del genere necessiterà...).

Noi però non vediamo l'ora di vedere come se la caveranno i ragazzi, e come sarà questo live-action di ONE PIECE targato Netflix.

Nel frattempo, auguri Emily!