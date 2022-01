ONE PIECE, Taz Skylar promette: 'Farò del mio meglio per portare Sanji sullo schermo'

Taz Skylar, che nel live-action Netflix di ONE PIECE interpreterà Sanji, promette di regalarci la sua migliore performance nel ruolo del cuoco dei Mugiwara.

In una lunga intervista con Nuit Magazine, l'interprete di Sanji Gambanera Taz Skylar ha raccontato come ha reagito all'idea di portare sullo schermo un personaggio così importante e amato non solo dai fan di ONE PIECE, ma da tutti la community di manga e anime, e come ha affrontato l'inevitabile pressione che accompagna un simile ruolo.

"All'inizio non la stavo sentendo più di tanto, a dir la verità. Poi, nei mesi che hanno preceduto l'annuncio, l'attesa ha cominciato a prendere dei connotati più negativi, la pressione si stava facendo sentire. E avevo anche tante cose tra cui dovermi giostrare in quel momento: ero nell'Amleto al (teatro) Young Vic, mi allenavo tre ore al giorno nel Tae-Kwon-Do e la sera, dopo ogni spettacolo, avevo il mio training da chef. Era parecchio da sostenere cercando di mantenere sempre un equilibrio, il mio centro gravitazionale in qualità di essere umano" ha rivelato "Ma adesso ho raggiunto un punto in cui mi dico semplicemente 'Darai del tuo meglio per questo ruolo, fratello, e quel che succederà, succederà'. Se vado sul set pensando 'Com'è che che le persone vorrebbero che interpretassi questo personaggio' non potrà uscirci nulla di buono. Ma se ci vado pensando 'Questo ruolo adesso è mio, e lo farò a brandelli mettendoci tutto me stesso, cuore e anima' allora so che potrò andarne sempre orgoglioso. Perché lasciare che la pressione derivante dalle aspettative dei fan mi incasini la mente non sarà utile in alcun modo'".

"Mi piace quello dice anche Matthew McConaughey 'Meno colpito, più coinvolto'. Quindi mi sono lasciato alle spalle la pressione, e ora testa bassa e mi concentro su ciò che ho davanti a me, come godersi gli allenamenti, l'esperienza, il personaggio, il materiale d'ispirazione, il nuovo continente in cui mi sono trasferito per girare la serie e la nuova famiglia che mi ha dato il benvenuto" ha poi continuato l'attore, già da tempo in Sudafrica assieme al resto del cast principale di ONE PIECE, in attesa di cominciare con le riprese del live-action.

"La fanbase mi ha dato davvero un benvenuto molto caloroso, non fraintendetemi. Ho ricevuto migliaia di messaggi, tutti dolcissimi e pieni d'affetto, carichi d'entusiasmo per lo show. Sono immensamente grato per ognuno di essi, ma ancora, 'Meno colpito e più coinvolto. Adesso tutto quello che posso fare è spostare il focus su ciò che ho davanti a me, ovvero il compito che mi è stato affidato"