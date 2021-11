ONE PIECE, Taz Skylar già pronto per il ruolo di Sanji: ecco il suo allenamento

Solo qualche giorno fa Netflix ha rivelato il cast della serie live action su ONE PIECE e tra i protagonisti spicca Taz Skylar che vestirà i panni di Sanji, il cuoco dei Pirati di Cappello di paglia che, come saprete piuttosto bene, nel corso dei suoi combattimenti si serve principalmente delle gambe.

Così, per entrare al meglio in questo iconico ruolo, il suo interprete si sta allenano duramente come potete vedere nel video in calce alla notizia. Ricordiamo che Sanji è un uomo piuttosto magro ma al contempo molto muscoloso e possiede agilità e rapidità davvero sorprendenti e, nonostante sia un accanito fumatore è uno dei quattro migliori combattenti dell'equipaggio insieme a Rufy, Zoro e Jinbe e sulla sua testa ammonta una taglia elevatissima, indice della sua grande pericolosità. Non sarà facile per Taz Skylar interpretare un personaggio tanto complesso.

Oltre a Sanji, sono stati annunciati anche gli interpreti di Luffy, Zoro, Nam e Usopp che saranno rispettivamente Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd e Jacob Romero Gibson. Il cast del live-action di ONE PIECE è stato commentato anche dal creatore del leggendario anime, Eiichirō Oda che, sembra essere molto soddisfatto del lavoro fatto con Netflix. Tutto sembra essere stato fin qui curato nei minimi dettagli. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.