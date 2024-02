One Piece, Taz Skylar ricorda l'allenamento per Sanji: 'Roba da psicopatici'

Come si fa a diventare Sanji? Ce lo spiega la star del live action di One Piece, Taz Skylar: l'attore della serie targata Netflix parla del regime di allenamenti che ha dovuto affrontare per interpretare l'iconico personaggio.

"Ho fatto tutti i miei stunt! Sono parte della mia preparazione per il ruolo....roba da psicopatici. Erano 4 ore di allenamenti al mattino, poi cucinavo un piatto di cui avevamo bisogno per lo show, ripetevo quella ricetta più volte, altre quattro ore di allenamento, poi andavamo in sauna a fare stretching: mi tiravano le gambe e spingevano sulla mia schiena. Mi ha fatto migliorare molto velocemente ma mi ha anche decimato le gambe. Ho delle cicatrici nei legamenti e mi ci è voluto un anno per atterrare sulle mie gambe senza sentire dolore: mettevo il nastro adesivo sulle gambe! Dovevo stare in silenzio su questa cosa altrimenti non mi avrebbero lasciato fare i miei stunt" ha dichiarato l'attore.

Ma per la seconda stagione (qui le ultime foto dal set di One Piece) le cose saranno diverse: secondo Skylar, stavolta potrà concentrarsi più sulla coreografia che sull'allenamento: "Siccome siamo a un certo livello e siamo riusciti a mantenerlo, per me nella seconda stagione la questione sarà capire quanto riesco ad essere veloce. Non ci sono nuove mosse da imparare. Invece di allenarmi otto ore al giorno, mi allenerò per 4 ore per poi concentrarmi sulla coreografia. O magari ne farò solo 2 e poi solo stretching, perchè meno danni ci sono, più posso muovermi velocemente". In attesa della seconda stagione, qui potete trovare la nostra recensione del live action di One Piece.