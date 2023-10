One Piece, Ted Sarandos esulta: 'Neanche Stranger Things è andata così bene'

Monkey D. Rufy e la sua ciurma sono approdati su Netflix qualche mese fa in carne e ossa, rappresentando una grande scommessa per il colosso dello streaming: i remake live-action giapponesi sono sempre stati un flop e One Piece sembra aver infranto la maledizione. Un successo riconosciuto persino dal co-Ceo di Netflix.

Attenzione: le dichiarazioni che state per leggere sono parecchio forti perché Ted Sarandos, uno degli amministratori delegati di Netflix ha ammesso che One Piece ha avuto un debutto migliore di Stranger Things, tra le serie di punta della piattaforma di streaming con la N rossa.

Ma i confronti tra i due show, sono piuttosto frequenti: entrambe le serie TV hanno portato aria di rivoluzione nel mondo delle serie TV. Stranger Things nel genere soprannaturale con frontman il talento di Millie Bobby Brown e One Piece nell'adattamento live-action dei manga con il suo "Cappello di Paglia" Inaki Godoy di cui Sarandos ha riconosciuto le potenzialità nel suo lungo elogio a One Piece: "One Piece è al primo posto in 84 paesi in tutto il mondo, cosa che Stranger Things non ha fatto, quel mercoledì - ha detto il co-Ceo analizzando il rapporto Netflix dell'ultimo trimestre - Ed è così raro che uno show inglese sia così popolare in Giappone, Corea, Brasile, e negli Stati Uniti allo stesso tempo. "Iñaki Godoy, il protagonista dello show, è stata una delle sfide di casting più difficili nella storia della nostra programmazione originale".

E come dargli torto? Scegliere Cappello di Paglia non sarebbe stato semplice per nessuno, soprattutto quando sulla testa di Netflix pesava una responsabilità così grande che avrebbe potuto decretare il fallimento o la vittoria dello show e adesso quando si parla di One Piece si parla di successo tanto da portare Netflix al rinnovo di una seconda stagione: ma quanti anni durerà la serie live-action di One Piece?

Per quanto riguarda il rapporto di Netflix sui risultati del terzo trimestre , il documento è stato altrettanto complimentoso. "One Piece è un ottimo esempio della varietà, della portata, dei consigli e del fandom di Netflix. Basato sulla serie manga più venduta, il nostro adattamento live action ha generato recensioni stellari, conversazioni rumorose sui social media, in particolare TikTok, e un enorme numero di spettatori. ", si legge nel rapporto.