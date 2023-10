One Piece diventa una telenovela: il video fan-made è virale

L’aspetto divertente e irriverente di diventare un fenomeno globale è quello di essere maggiormente soggetti alla parodia. Non ha fatto eccezione, in questo senso l’adattamento live action di One Piece, rivisto in un video che è diventato immediatamente virale in modo da somigliare stilisticamente a una telenovela.

Mentre lo showrunner di One Piece esalta i voti ricevuti dallo show, i social si sono improvvisamente ritrovati invasi dalla versione sui generis della trasposizione Netflix, capace di trasformare una delle serie più amate degli ultimi mesi in una telenovela simile a quelle che inondano le televisioni di tutto il globo ormai da decenni.

Il video, pubblicato su TikTok dall’utente iamelimckenzie immagina la sigla di apertura dell’improbabile produzione televisiva con tanto di primi piani drammatici, effetti di luce, plot twist a sfondo romantico.

In questo senso, anche altri utenti si sono divertiti a inventare delle svolte in pieno stile telenovela per quella che è solo una delle tante rivisitazioni divertenti del popolare show tratto dai fumetti e dagli anime di Eiichirō Oda.

La serie distribuita sulla piattaforma di streaming dalla N rossa ha infatti dominato le classifiche di Netflix già dal suo lancio, portando a sé l’amore dei fan, la risposta positiva della critica e, come inevitabile conseguenza, lo scatenarsi delle fantasie più disparate degli utenti da ogni parte del mondo.

Lo show è già stato confermato per una seconda stagione e, in attesa di poter vedere cosa avrà in serbo per i fan, vi lasciamo alla notizia che Jamie Lee Curtis è stata contattata dallo showrunner di Netflix per One Piece 2.